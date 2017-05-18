На півночі Китаю більше 3 тисяч осіб задіяні в гасінні лісової пожежі

13:29, 18 травня 2017
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В Автономній республіці Внутрішня Монголія (Китай) з лісовою пожежею борються більше 3 тисяч чоловік.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На підмогу задіяним у гасінні вогню 1205 пожежникам було відправлено ще 1970, включаючи співробітників лісової поліції. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевий протипожежний штаб.

На північному сході Японії проводиться евакуація через лісову пожежу

Наголошується, що для гасіння вогню також використовуються вісім вантажних літаків.

Лісова пожежа спалахнула в ніч з середи на четвер. На даний момент з населених пунктів, розташованих в безпосередній близькості до вогнищ загоряння, евакуйовані всі жителі

Нагадаємо, в Сибіру і на Далекому Сході (РФ) лісовими пожежами охоплено понад 1,5 га.

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