Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,1

14:30, 18 травня 2017
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У середу, 17 травня, біля грецького архіпелагу Додеканес, розташованого в південно-східній частині Егейського моря, стався землетрус магнітудою 5,1.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Афінський геодинамічний інститут.

У Киргизстані стався землетрус магнітудою 5,5

У той же час, за даними Геологічної служби США, сила підземних поштовхів досягала 4,9 балів.

Епіцентр землетрусу знаходився в 42 км від селища Ембонас, вогнище залягало на глибині 13,6 км.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,7.

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