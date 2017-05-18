У гірських районах США випав сніг (фото)

15:49, 18 травня 2017
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Незвично сильний для кінця весни снігопад пройшов у гірських районах США.

У США випав сніг / twitter.com @anawanna1958
У США випав сніг / twitter.com @anawanna1958

Зокрема, в Денвері так пізно снігу не було вже протягом 40 років, передає The Weather Channel.

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Снігопад пройшов у Вайомінгу і високогір'ї Колорадо. Зазначається, що на більшості території Колорадо йдуть дощі, однак подекуди все ще можна зустріти мокрий сніг.

Крім того, поруч з містом Бозмен (Монтана) випало понад 22 см снігу, що призвело до перебоїв з електрикою.

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