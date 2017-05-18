У гірських районах США випав сніг (фото)
Незвично сильний для кінця весни снігопад пройшов у гірських районах США.
Зокрема, в Денвері так пізно снігу не було вже протягом 40 років, передає The Weather Channel.
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Снігопад пройшов у Вайомінгу і високогір'ї Колорадо. Зазначається, що на більшості території Колорадо йдуть дощі, однак подекуди все ще можна зустріти мокрий сніг.
Крім того, поруч з містом Бозмен (Монтана) випало понад 22 см снігу, що призвело до перебоїв з електрикою.
The weight of the snow already impacting trees around Bozeman. Do not stand under trees until snow has melted off. #mtwx pic.twitter.com/s55kNZP7PX— NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) May 17, 2017
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