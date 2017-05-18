В Україні завтра практично без опадів, на заході вдень до +23° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +23°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +20°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде у Волинській і Чернівецькій областях - до +23°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 19 травня - Йов Горошник. Відповідно, в цей день займалися бобовими.

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