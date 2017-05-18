Завтра у Києві без опадів, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:05, а зайде о 20:43.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +23°.

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