Завтра у Києві без опадів, вдень до +21°

17:00, 18 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.

В Україні 18-19 травня очікуються заморозки

Сонце в столиці зійде у 05:05, а зайде о 20:43.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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