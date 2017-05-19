Сьогодні в Україні практично без опадів, на заході до +23° (карта)

08:05, 19 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 травня в Україні практично без опадів. На заході до +23°.

В Україні сьогодні практично без опадів / unsplash.com
В Україні сьогодні практично без опадів / unsplash.com

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +20°.

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. У Волинській і Чернівецькій областях вдень потеплішає до +23°.

У північних областях практично без опадів, температура до +22°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +18°.

Прогноз на 19 травня / УНІАН
Прогноз на 19 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 травня – Йов Горошник. Відповідно, в цей день займалися бобовими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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