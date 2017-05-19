У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

08:30, 19 травня 2017
942
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві сонячно та без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві сонячно та без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

В Україні 18-19 травня очікуються заморозки

Сонце в столиці зійшло у 05:05, а зайде о 20:43.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня в Україні практично без опадів. На заході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин