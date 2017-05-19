У п'ятницю, 19 травня, біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,2

Біля берегів Аляски стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 74 км на південний схід від острова Амукта. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, яке відбулося в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.