На Гаїті в результаті повені загинули п'ятеро осіб

10:30, 19 травня 2017
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П'ять осіб загинули і 19 пропали безвісти в результаті повені на Гаїті.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Проливні дощі призвели до розливу річок в країні. Повінь завдала значної шкоди інфраструктурі. На півдні Гаїті 19 рибалок пропали безвісти. Зазначається, що більше 340 людей були переміщені до притулків.

На даний момент Гаїті все ще відновлюється від наслідків урагану "Меттью", який накрив острови в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.

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