З початку року на водоймах України загинуло 186 людей

З початку 2017 року на водоймах України загинуло 186 людей, з яких 9 дітей.

Рятувальники закликають бути обережними біля водойм / galleryua.com

При цьому врятовано 220 людей, у тому числі 42 дитини, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Сьогодні в Україні практично без опадів, на заході до +23° (карта)

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на місцевих водоймах та привчати до цього дітей.

"Не дозволяйте дітям самим бавитися біля річок чи озер та уважно слідкуйте за їхніми діями під час відпочинку на водних об'єктах. Пам'ятайте, що нехтування правилами безпеки під час перебування на водоймах може стати причиною трагічних наслідків. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!", - йдеться в повідомленні.