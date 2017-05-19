Погода на вихідні: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

В Україні на вихідних пройдуть дощі / lifekiev.com

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, +11°...+20°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +23°. У неділю пройде дощ, +13°...+19°.

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У Луцьку в суботу вночі +10°, удень +25°, без опадів. У неділю вночі +9°, вдень +21°, очікується дощ.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +7°...+19°. У неділю до +18°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +13°...+18°, можливий дощ.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +10°, удень +19°. У неділю +10°...+17°, пройде дощ.

Прогноз на 20 травня / УНІАН

Прогноз на 21 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу гроза. Температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура повітря +9°...+19°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +8°...+18°. У неділю +6°...+16°, гроза.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю без опадів, температура до +18°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +4°, вдень +18°. У неділю температура до +20°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +21°. У неділю +8°...+17°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до +18°. У неділю очікуються опади, вночі +9°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +6°, вдень +23°. У неділю пройде дощ, вночі - +11°, вдень до +20°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +20°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.

У Сваляві завтра без опадів, +24°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +11° ...+21°.

У Затоці в суботу пройде дощ, температура вночі +8°, вдень до +18°. У неділю без опадів, +16°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +10° ...+18°, у неділю до +19°.

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