Погода на вихідні: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, +11°...+20°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +23°. У неділю пройде дощ, +13°...+19°.
Сьогодні в Україні практично без опадів, на заході до +23° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +10°, удень +25°, без опадів. У неділю вночі +9°, вдень +21°, очікується дощ.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +7°...+19°. У неділю до +18°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +13°...+18°, можливий дощ.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +10°, удень +19°. У неділю +10°...+17°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу гроза. Температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура повітря +9°...+19°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +8°...+18°. У неділю +6°...+16°, гроза.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю без опадів, температура до +18°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +4°, вдень +18°. У неділю температура до +20°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +21°. У неділю +8°...+17°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до +18°. У неділю очікуються опади, вночі +9°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +6°, вдень +23°. У неділю пройде дощ, вночі - +11°, вдень до +20°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +20°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +24°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +11° ...+21°.
У Затоці в суботу пройде дощ, температура вночі +8°, вдень до +18°. У неділю без опадів, +16°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +10° ...+18°, у неділю до +19°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°