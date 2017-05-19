Виверження вулкана Камбальний на Камчатці завершилося – вчені

13:00, 19 травня 2017
1428
0

Виверження вулкана Камбальний на Камчатці (РФ), яке розпочалося 25 березня, завершилося.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомила керівник Камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT) Гиріна Ольга, передає "РИА Новости".

Вулкан Шивелуч на Камчатці чотири дні поспіль викидає попіл

Камбальний почав вивергатися 25 березня, протягом семи днів спостерігалася безперервна емісія попелу до 6 км над рівнем моря з вершинного кратера вулкана. Попільний шлейф простягався на кілька тисяч кілометрів на південний схід від вулкана.

"Протягом останнього місяця вулкан був відносно спокійним, спостерігалася лише його помірна парогазова активність. Тому ми вважаємо, що в даний час авіаційний колірний код вулкана повинен бути "зелений", - сказала Гиріна.

Камбальний розташований біля узбережжя Охотського моря. До березня 2017 року вивержень вулкана не спостерігалося. За даними учених, останній раз вулкан вивергався 200 і 600 років тому.

Нагадаємо, вулкан Сакурадзіма на японському острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин