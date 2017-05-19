Виверження вулкана Камбальний на Камчатці завершилося – вчені

Виверження вулкана Камбальний на Камчатці (РФ), яке розпочалося 25 березня, завершилося.

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Про це повідомила керівник Камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT) Гиріна Ольга, передає "РИА Новости".

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Камбальний почав вивергатися 25 березня, протягом семи днів спостерігалася безперервна емісія попелу до 6 км над рівнем моря з вершинного кратера вулкана. Попільний шлейф простягався на кілька тисяч кілометрів на південний схід від вулкана.

"Протягом останнього місяця вулкан був відносно спокійним, спостерігалася лише його помірна парогазова активність. Тому ми вважаємо, що в даний час авіаційний колірний код вулкана повинен бути "зелений", - сказала Гиріна.

Камбальний розташований біля узбережжя Охотського моря. До березня 2017 року вивержень вулкана не спостерігалося. За даними учених, останній раз вулкан вивергався 200 і 600 років тому.

Нагадаємо, вулкан Сакурадзіма на японському острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.