Піщана буря накрила ізраїльський Ейлат (відео)

Популярний ізраїльський курорт Ейлат через піщану бурю виявився відрізаним від усієї країни, дві траси, які з'єднували його з іншими містами, закриті.

Піщана буря в Ізраїлі / Ясмін Даан, vesty.co.il

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також Північний захід Китаю накрила снігова буря, загинули двоє туристів

Головні дороги, якими можна було дістатися до місця відпочинку, заблоковані.

За даними cursorinfo.co.il, через піщану бурю ейлатський аеропорт припинив роботу на дві години.

Міністерство охорони здоров'я закликало громадян уникати перебування поза домом через високу концентрацію пилу і піщинок у повітрі.

Нагадаємо, у результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.