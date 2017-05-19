Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га
Площа пожежі в лісовому масиві в хошуне Чень-Барга-Ци міста Хулун-Буир (автономний район Внутрішня Монголія, Північний Китай) досягла 8,4 тис. га.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.
На північному сході Японії проводиться евакуація через лісову пожежу
На боротьбу з вогнем були мобілізовані в цілому 8230 осіб та задіяно сім літаків. Відзначається, що пожежа поступово втрачає силу, вона не дісталася до зони діяльності одного з місцевих державних підприємств лісового господарства.
Сильна лісова пожежа спалахнула в середу в хошуні Чень-Барга-Ци.
Нагадаємо, у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) лісовими пожежами охоплено понад 1,5 га.
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