Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га

16:11, 19 травня 2017
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Площа пожежі в лісовому масиві в хошуне Чень-Барга-Ци міста Хулун-Буир (автономний район Внутрішня Монголія, Північний Китай) досягла 8,4 тис. га.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

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На боротьбу з вогнем були мобілізовані в цілому 8230 осіб та задіяно сім літаків. Відзначається, що пожежа поступово втрачає силу, вона не дісталася до зони діяльності одного з місцевих державних підприємств лісового господарства.

Сильна лісова пожежа спалахнула в середу в хошуні Чень-Барга-Ци.

Нагадаємо, у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) лісовими пожежами охоплено понад 1,5 га.

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