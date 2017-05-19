Україну накриє холодний антициклон - очікуються заморозки - синоптики
В Україну знову йдуть заморозки.
22-23 травня Україну накриє холодний антициклон, наслідками якого можуть бути чергові заморозки на поверхні ґрунту.
Про це 19 травня під час прес-конференції повідомила начальник відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко, передає АСН.
На Харківщині в четвер трохи потеплішає, вночі можливі заморозки
"На щастя, ми не прогнозуємо заморозків у повітрі, які дуже шкідливі для сільськогосподарських культур, але на поверхні ґрунту заморозки ймовірні до -2 -4 градусів", - прогнозує синоптик.
Вона зазначила, що метрологічна весна цьогоріч продовжується вже 70 днів, тоді як у 2013 році вона тривала лише 15-16 днів. Адаменко прогнозує, що прохолодна погода у країні протримається щонайменше до кінця травня.
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