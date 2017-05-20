Сьогодні Україну чекають дощі з грозами, температура до +25

У Києві дощі з грозами, від +19 до +21 вдень і вночі - від +7 до +9.

У Києві та на сході України очікуються дощі з грозами / фото УНІАН

В суботу, 20 травня, у Києві та на сході України очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозами, на заході країни буде ясна погода, температура повітря від +19 до +25, вдень +6+9 уночі. Найтепліше в Закарпатській області, де стовпчик термометра підніметься до +25.

У східних областях пройде дощ, місцями з грозами, температура повітря становитиме +15+18 вдень, вночі - +5+8.

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У деяких центральних областях також очікуються опади. Температура від +19 до +19, вдень, вночі - від +5 до +10. Вітер північний, 3-8 м/с.

У Києві дощі з грозами, від +19 до +21 вдень і вночі - від +7 до +9.

На півдні країни також очікуються опади.