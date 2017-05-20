Сьогодні Україну чекають дощі з грозами, температура до +25

13:42, 20 травня 2017
1250
0

У Києві дощі з грозами, від +19 до +21 вдень і вночі - від +7 до +9.

У Києві та на сході України очікуються дощі з грозами / фото УНІАН
У Києві та на сході України очікуються дощі з грозами / фото УНІАН

В суботу, 20 травня, у Києві та на сході України очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозами, на заході країни буде ясна погода, температура повітря від +19 до +25, вдень +6+9 уночі. Найтепліше в Закарпатській області, де стовпчик термометра підніметься до +25.

У східних областях пройде дощ, місцями з грозами, температура повітря становитиме +15+18 вдень, вночі - +5+8.

Україну накриє холодний антициклон - очікуються заморозки - синоптики

У деяких центральних областях також очікуються опади. Температура від +19 до +19, вдень, вночі - від +5 до +10. Вітер північний, 3-8 м/с.

У Києві дощі з грозами, від +19 до +21 вдень і вночі - від +7 до +9.

На півдні країни також очікуються опади.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин