До України докотився румунський землетрус
Підземний поштовх відчувався у Румунії, Молдові і на території південних районів Одеської області.
У п'ятницю, 19 травня, жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташований у Румунії, передають геодезисти EMSC-CSEM.
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Зазначається, що сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.
Осередок землетрусу залягав за 157 кілометрів від Бухареста. Він стався о 23:02 у румунській сейсмоактивній зоні Вранча.
Повіт Вранча розташований біля вигину Среднекарпатского хребта і є найбільш сейсмонебезпечним у Румунії.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року підземні поштовхи, які докотилися з Румунії, зафіксували на відео.
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