До України докотився румунський землетрус

Підземний поштовх відчувався у Румунії, Молдові і на території південних районів Одеської області.

До південних районів Одеси знову докотився румунський землетрус / Скріншот

У п'ятницю, 19 травня, жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташований у Румунії, передають геодезисти EMSC-CSEM.

Читайте також Землетрус в Україні: сейсмолог розповів, чи може стихія повторитися, назвав небезпечні зони (відео)

Зазначається, що сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.

Осередок землетрусу залягав за 157 кілометрів від Бухареста. Він стався о 23:02 у румунській сейсмоактивній зоні Вранча.

Повіт Вранча розташований біля вигину Среднекарпатского хребта і є найбільш сейсмонебезпечним у Румунії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року підземні поштовхи, які докотилися з Румунії, зафіксували на відео.