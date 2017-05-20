До України докотився румунський землетрус

14:19, 20 травня 2017
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Підземний поштовх відчувався у Румунії, Молдові і на території південних районів Одеської області.

До південних районів Одеси знову докотилося румунський землетрус / Скріншот
До південних районів Одеси знову докотився румунський землетрус / Скріншот

У п'ятницю, 19 травня, жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташований у Румунії, передають геодезисти EMSC-CSEM.

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Зазначається, що сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.

Осередок землетрусу залягав за 157 кілометрів від Бухареста. Він стався о 23:02 у румунській сейсмоактивній зоні Вранча.

Повіт Вранча розташований біля вигину Среднекарпатского хребта і є найбільш сейсмонебезпечним у Румунії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року підземні поштовхи, які докотилися з Румунії, зафіксували на відео.

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