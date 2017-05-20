В Одесі вирувала злива й випав град (фоторепортаж, відео)

Град сягав до 3-4 сантиметрів в діаметрі.

В Одесі сьогодні вдень випав град і була сильна злива.

Як передає кореспондент УНІАН, сонце затягнули чорні хмари, поривчастий вітер ламав гілки дерев і рвав дроти. Одночасно пішов великий, розміром до 3-х сантиметрів, град. Крижані «пластівці» дуже швидко буквально засипали вулиці й проїжджу частину. Причому, йшов він з наростаючою силою і через 15 хвилин змінився сильною грозою.

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За свідченнями одеситів, у житловому масиві Котовського, на окружній і Фонтанській дорогах градини були такими великими, що залишили вм'ятини на капотах автомашин. Самі дороги вкрив крижаний шар завтовшки приблизно в 2 сантиметри.

У результаті більшість міських вулиць і мостових опинилися у владі води і криги, пересування людей -досить проблематичне. Тим більше, що сильний дощ триває і зараз. Кругом – автомобільні пробки.

"Одеса зустріла градом і розбитими вікнами в машинах", - пише на своїй сторінці у Facebook користувач Віталій Заїкін, додаючи фото і відео негоди в місті.

Як повідомляла Погода УНІАН, 8 травня Львівську область засипало градом. Рясні опади, зокрема, зняли жителі селища міського типу Новий Яричів.