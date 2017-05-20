В Одесі вирувала злива й випав град (фоторепортаж, відео)
Град сягав до 3-4 сантиметрів в діаметрі.
В Одесі сьогодні вдень випав град і була сильна злива.
Як передає кореспондент УНІАН, сонце затягнули чорні хмари, поривчастий вітер ламав гілки дерев і рвав дроти. Одночасно пішов великий, розміром до 3-х сантиметрів, град. Крижані «пластівці» дуже швидко буквально засипали вулиці й проїжджу частину. Причому, йшов він з наростаючою силою і через 15 хвилин змінився сильною грозою.
На заході України сьогодні пройдуть сильні дощі з градом
За свідченнями одеситів, у житловому масиві Котовського, на окружній і Фонтанській дорогах градини були такими великими, що залишили вм'ятини на капотах автомашин. Самі дороги вкрив крижаний шар завтовшки приблизно в 2 сантиметри.
У результаті більшість міських вулиць і мостових опинилися у владі води і криги, пересування людей -досить проблематичне. Тим більше, що сильний дощ триває і зараз. Кругом – автомобільні пробки.
"Одеса зустріла градом і розбитими вікнами в машинах", - пише на своїй сторінці у Facebook користувач Віталій Заїкін, додаючи фото і відео негоди в місті.
Як повідомляла Погода УНІАН, 8 травня Львівську область засипало градом. Рясні опади, зокрема, зняли жителі селища міського типу Новий Яричів.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°