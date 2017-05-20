До України сунуть травневі дощі та грози (карта)

18:58, 20 травня 2017
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У більшості областей України очікуються короткочасні дощі та грози.

В Україні у неділю очікуються грози / фото УНІАН
В Україні у неділю очікуються грози / фото УНІАН

21 травня в Україні вдень у більшості областей короткочасні дощі, місцями -грози. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Укргідрометцентр.

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"Температура вночі +5+10°, у західних областях до +13°; вдень +18+23°, на високогір'ї Карпат +10+15°", - йдеться у повідомленні.

Завтра в столиці вночі без опадів, вдень - короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. "Температура вночі +8+10°, вдень +20+22°", - обіцяють синоптики.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

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