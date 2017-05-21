Під Миколаєвом блискавка вбила рибалку

17:11, 21 травня 2017
2925
0

Коли дощ почав вщухати, один з рибалок вийшов з автівки і пішов до греблі. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вдень у суботу, 20 травня, на березі річки Гнилий Єланець блискавка вбила рибалку. Про це «Новинам-N» повідомили очевидці події.

Трагедія сталася біля села Підлісне (колишня Малинівка) Новоодеського району, в місці, відомому рибалкам як Щербанівський ставок. Сильна гроза вибухнула близько 13:00. Рибалки поховалися від дощу в свої автомобілі. Коли дощ почав вщухати, один з рибалок вийшов з автівки і пішов до греблі. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка.

У Зімбабве блискавка вбила шістьох осіб під час похорону

Інші рибалки спробували надати допомогу чоловікові, проте всі їхні зусилля виявилися марними — постраждалий помер миттєво. Загиблий приїхав на рибалку з Миколаєва.

Раніше в Китаї журналіста в прямому ефірі вдарила блискавка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин