Під Миколаєвом блискавка вбила рибалку

Коли дощ почав вщухати, один з рибалок вийшов з автівки і пішов до греблі. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка.

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Вдень у суботу, 20 травня, на березі річки Гнилий Єланець блискавка вбила рибалку. Про це «Новинам-N» повідомили очевидці події.

Трагедія сталася біля села Підлісне (колишня Малинівка) Новоодеського району, в місці, відомому рибалкам як Щербанівський ставок. Сильна гроза вибухнула близько 13:00. Рибалки поховалися від дощу в свої автомобілі. Коли дощ почав вщухати, один з рибалок вийшов з автівки і пішов до греблі. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка.

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Інші рибалки спробували надати допомогу чоловікові, проте всі їхні зусилля виявилися марними — постраждалий помер миттєво. Загиблий приїхав на рибалку з Миколаєва.

Раніше в Китаї журналіста в прямому ефірі вдарила блискавка.