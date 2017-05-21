Майже в усіх регіонах України ввечері очікуються дощі, місцями град та шквали

18:07, 21 травня 2017
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На заході України пройдуть сильні дощі.

До кінця доби майже по всій Україні очікуються дощі / facebook.com/ukrgmc
До кінця доби майже по всій Україні очікуються дощі / facebook.com/ukrgmc

До кінця доби у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Гідрометцентр, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях пройдуть сильні дощі.

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В Карпатах вночі очікується сильний дощ, вдень короткочасний. Вітер північний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 5..10, вдень 11..16.

Згідно з даними УНІАН Погода, в ці вихідні в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

facebook.com/ukrgmc
facebook.com/ukrgmc

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