Сильна злива затопила завалені сміттям вулиці Львова (фото)

Сильна злива у Львові "помила" неприбране сміття.

Затоплений двір у Львові / фото facebook.com/iryna.miraz

Після сильної зливи, яка обрушилася в неділю, 21 травня, на Львів, затопленими виявилися вулиці, двори, під'їзди будинків, а потоком води розмило неприбране сміття.

Про це повідомляють жителі міста в групі Варта1 в соцмережі Facebook.

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Внаслідок зливи на одній з вулиць провалилася бруківка на нещодавно відремонтованій ділянці. Учасники спільноти також пишуть, що деякі вулиці були затоплені, в калюжах залишилися номерні знаки машин.

На фото в співтоваристві видно авто, які рухаються у воді і купи сміття, що плавають в дощових потоках.