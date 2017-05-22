В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +21° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 травня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікують зливи. Температура до +20°.

На заході України в понеділок практично без опадів. У Волинській області вдень потепліє до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +20°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +19°.

Прогноз на 22 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 травня - Микола Весняний. Протягом року є два дні, присвячені Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас - один з травою, інший із зимою".

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