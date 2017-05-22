У Києві сьогодні до +19°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 22 травня, у столиці без опадів, удень до +19°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

Читайте також Сильна злива затопила завалені сміттям вулиці Львова (фото)

Сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.