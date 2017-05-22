У Львівській області через негоду знеструмлено 38 населених пунктів
У Львівській області через дощ і вітер знеструмлено 38 населених пунктів.
Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті несприятливих погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у неділю, 21 травня, знеструмлено 38 населених пунктів (з них 18 – частково) на Львівщині.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +21° (карта)
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, після сильної зливи, яка пройшла у неділю, 21 травня, у Львові, затопленими виявилися вулиці, двори, під'їзди будинків, а потоком води розмило неприбране сміття.
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