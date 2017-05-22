У Львівській області через негоду знеструмлено 38 населених пунктів

У Львівській області через дощ і вітер знеструмлено 38 населених пунктів.

Негода у Львові / Facebook: Андрій Харабара

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті несприятливих погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у неділю, 21 травня, знеструмлено 38 населених пунктів (з них 18 – частково) на Львівщині.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, після сильної зливи, яка пройшла у неділю, 21 травня, у Львові, затопленими виявилися вулиці, двори, під'їзди будинків, а потоком води розмило неприбране сміття.