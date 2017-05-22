У Львові вчора за шість годин випала третина місячної норми опадів
У Львові в другій половині дня неділі 21 травня випало 30% місячної норми опадів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
"За даними Львівського гідрометцентру, у Львові за шість годин випало 23 мм опадів, що становить майже третину від місячної норми за травень", - наголошується в повідомленні.
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Через недільну негоду у Львові комунальні служби з учорашнього дня працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків на найбільш проблемних ділянках: техніку і працівників залучають до розчищення проїзду доріг, ліквідації підтоплення підвальних приміщень, затоплень дворів і затікання дахів.
"Зараз працівники комунальних підприємств, шляхово-ремонтних підприємств усувають наслідки негоди, у тому числі розчищають території від побутового сміття, яке було змите водою зі сміттєвих майданчиків", - зазначили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
Як повідомляв УНІАН, через негоду на Львівщині у неділю, 21 травня, було знеструмлено 38 населених пунктів.
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