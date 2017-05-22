Рятувальники попереджають про дощі та грози в Україні

Сьогодні, 22 травня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вдень 22 травня в південній частині, в східних та більшості центральних областей грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.