Через спеку в Індії загинули майже 170 осіб - ЗМІ

В індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.

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Про це повідомляє Deccan Chronicle з посиланням на місцеву владу.

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Наголошується, що Агентство з реагування на надзвичайні ситуації Телангани поки не підтвердило ці дані. Це має статися після опублікування доповідей спеціально сформованих комісій.

Нагадаємо, понад 127 тис. споживачів у столиці Аргентини і її передмістях залишилися без світла через надмірне навантаження на електромережу, викликане спекою.