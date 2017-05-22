Через спеку в Індії загинули майже 170 осіб - ЗМІ

11:27, 22 травня 2017
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В індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Deccan Chronicle з посиланням на місцеву владу.

Біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 6,0

Наголошується, що Агентство з реагування на надзвичайні ситуації Телангани поки не підтвердило ці дані. Це має статися після опублікування доповідей спеціально сформованих комісій.

Нагадаємо, понад 127 тис. споживачів у столиці Аргентини і її передмістях залишилися без світла через надмірне навантаження на електромережу, викликане спекою.

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