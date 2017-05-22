Погода на тиждень: в Україні збережеться тепла погода, однак пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У більшості регіонів збережеться тепла погода.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +21°. На сході країни температура до +17°. У західних регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +20°. У центрі до +19°.
У вівторок, 23 травня, практично без опадів. Вдень на півдні і півночі до +25°, в інших регіонах +15°...+23°.
У середу, 24 травня, на заході і півночі країни пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в центрі - до +24°.
У четвер в Україні пройдуть дощі. Вночі по країні +7°...+13°, вдень на сході до +22°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. У центрі вдень до +24°, в інших регіонах +16°...+24°.
27 і 28 травня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській області - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +18°...+25°. У неділю вночі на заході до +7°, вдень в Україні +18°...+22°.
Народний прогноз
22 травня - Микола Весняний. Протягом року є два дні, присвячені Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас - один з травою, інший із зимою". 23 травня - Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +21° (карта)
24 травня - Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія - чекай літа ще більш мокрого".
25 травня - Єпіфанов день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини, і просили захистити їх від пожеж. 26 травня - Ликера Комарниця. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів.
27 травня - Сидор Бокогрей. До цього часу переставали дути північні вітри, про що говорили: "На день Сидора відійдуть усі сивери". 28 травня - Пахом Теплий. З дня іменин Пахома, починається справжнє тепло, що і послужило причиною такого прізвиська святому.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°