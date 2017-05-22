Погода на тиждень: в Україні збережеться тепла погода, однак пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У більшості регіонів збережеться тепла погода.

В Україні цього тижня йтимуть дощі / volynnews.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +21°. На сході країни температура до +17°. У західних регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +20°. У центрі до +19°.

Прогноз на 22 травня / УНІАН

У вівторок, 23 травня, практично без опадів. Вдень на півдні і півночі до +25°, в інших регіонах +15°...+23°.

Прогноз на 23 травня / УНІАН

У середу, 24 травня, на заході і півночі країни пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в центрі - до +24°.

Прогноз на 24 травня / УНІАН

У четвер в Україні пройдуть дощі. Вночі по країні +7°...+13°, вдень на сході до +22°.

Прогноз на 25 травня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. У центрі вдень до +24°, в інших регіонах +16°...+24°.

Прогноз на 26 травня / УНІАН

27 і 28 травня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській області - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +18°...+25°. У неділю вночі на заході до +7°, вдень в Україні +18°...+22°.

Прогноз на 27 травня / УНІАН

Прогноз на 28 травня / УНІАН

Народний прогноз

22 травня - Микола Весняний. Протягом року є два дні, присвячені Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас - один з травою, інший із зимою". 23 травня - Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу.

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24 травня - Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія - чекай літа ще більш мокрого".

25 травня - Єпіфанов день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини, і просили захистити їх від пожеж. 26 травня - Ликера Комарниця. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів.

27 травня - Сидор Бокогрей. До цього часу переставали дути північні вітри, про що говорили: "На день Сидора відійдуть усі сивери". 28 травня - Пахом Теплий. З дня іменин Пахома, починається справжнє тепло, що і послужило причиною такого прізвиська святому.

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