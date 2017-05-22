В Японії через спеку госпіталізовано 29 осіб
21 травня в Японії через спекотну погоду з тепловим ударом було госпіталізовано 29 осіб.
Зокрема, у префектурі Гумма з тепловим ударом було госпіталізовано 8 осіб у різних містах у віці від 10 до 90 років.
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У префектурі Саїтама під час спортивного свята в школі кілька людей поскаржилися на нездужання, п'ять з них були направлені до лікарень, передає "РИА Новости" з посиланням на японську телекомпанію NHK.
Крім того, у префектурі Івате під час марафонського забігу 16 учасників віком від 20 до 60 років були госпіталізовані з тепловим ударом.
21 травня майже на всій території Японії спостерігалася спекотна погода. Найбільш висока температура в 35,3 градуса була зафіксована в місті Татебаясі префектури Гумма.
Нагадаємо, в індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.
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