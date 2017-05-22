Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках

14:33, 22 травня 2017
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Протягом 23-24 травня на річках України очікується підйом рівнів води.

galleryua.com
Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"23-24 травня у зв'язку з добiганням паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич - Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,3-1,8 м над рiвнями на 8 годину 22 травня, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У більшості регіонів збережеться тепла погода.

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