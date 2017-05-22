У Лондоні відкрилася знаменита виставка квітів (фоторепортаж)

14:48, 22 травня 2017
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У Лондонському районі Челсі 22 травня відкрилася щорічна виставка квітів Chelsea Flower Show.

Виставка квітів у Челсі / Reuters
Виставка квітів у Челсі / Reuters

Виставка квітів у Челсі є однією з найбільших садових виставок Європи. Тут проводяться конкурсні покази від провідних світових дизайнерів, садівників і флористів.

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