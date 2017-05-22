У понеділок, 22 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 49 км на південний схід від міста Сімода. Осередок землетрусу залягав на глибині 10,8 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.