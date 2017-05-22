Завтра в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +25° (відеопрогноз)

16:30, 22 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 травня в Україні практично без опадів, на півночі вдень до +25°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.

Погода на тиждень: в Україні збережеться тепла погода, однак пройдуть дощі з грозами (карта)

На заході України у вівторок місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +25°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 23 травня – Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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