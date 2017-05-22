У Києві завтра буде тепло і без опадів

17:00, 22 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 травня, у столиці без опадів, вдень до +24°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках

Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 20:49.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в Україні практично без опадів, на півночі вдень до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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