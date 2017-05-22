До чотирьох областей України йдуть заморозки

Травневі заморозки не йдуть з України.

До України повертаються травневі заморозки / фото nkul.livejournal.com

Найближчої ночі до деяких областей нашої країни повернуться заморозки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

"Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°", - йдеться у повідомленні.

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Раніше начальник відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко повідомляла, що 22-23 травня Україну накриє холодний антициклон, наслідками якого можуть бути чергові заморозки на поверхні ґрунту.

"На щастя, ми не прогнозуємо заморозків у повітрі, які дуже шкідливі для сільськогосподарських культур, але на поверхні ґрунту заморозки ймовірні до -2 -4 градусів", - зазначила синоптик.

Вона прогнозує, що прохолодна погода у країні протримається щонайменше до кінця травня.