В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потеплішає до +25° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 23 травня, в Україні практично без опадів. На півночі до +25°.

В Україні сьогодні очікується тепла погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

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На заході України у вівторок місцями пройдуть дощі. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +25°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +23°.

Прогноз на 23 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 травня – Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її як годувальницю всього народу.

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