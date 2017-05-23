У Києві сьогодні вдень до +24°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 травня в столиці без опадів, вдень до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 травня, в Україні практично без опадів. На півночі до +25°.

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