Рятувальники попереджають про заморозки у чотирьох областях України

09:30, 23 травня 2017
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Вночі 23 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.

У деяких областях очікуються заморозки / moldova24.net
У деяких областях очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках

"Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, в Україні практично без опадів. На півночі до +25°.

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