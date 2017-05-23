Рятувальники попереджають про заморозки у чотирьох областях України

Вночі 23 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.

У деяких областях очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, в Україні практично без опадів. На півночі до +25°.