У понеділок, 22 травня, в Аргентині стався землетрус магнітудою 4,5.

В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 101 км на захід від міста Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес. Осередок землетрусу залягав на глибині 225 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.