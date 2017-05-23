Рятувальники виявили тіло альпініста на південному схилі Евересту

Тіло зниклого кілька днів тому індійського альпініста було виявлено рятувально-пошуковою групою.

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Про це повідомив голова Федерації альпінізму Непалу Анг Церінг Шерпа.

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"Зв'язок з Раві Кумаром, який прибув для підйому на Еверест з міста Морадабад індійського штату Уттар-Прадеш, був втрачений після полудня в суботу, коли він благополучно досяг вершини і вирушив назад. Весь цей час велися його пошуки силами непальських фахівців з гірничо-рятувальних робіт", - цитує главу федерації ТАСС.

Тіло альпініста було виявлено приблизно у 200 метрах від маршруту сходження. За попередніми даними, причиною загибелі чоловіка стала висотна хвороба.

Нагадаємо, п'ять альпіністів загинули в результаті сходження лавини недалеко від Ванкувера (Канада).