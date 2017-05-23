На річках України очікуються підйоми рівнів води

12:30, 23 травня 2017
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Протягом 23-24 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

ukraina.ucoz.com
На річках України очікуються підйоми рівнів води / ukraina.ucoz.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потеплішає до +25° (карта)

"23-24 травня, у зв'язку з добiганням паводкової хвилі, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,3-1,8 м над рiвнями на 8 год. 22 травня без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.

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