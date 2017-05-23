На річках України очікуються підйоми рівнів води
Протягом 23-24 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потеплішає до +25° (карта)
"23-24 травня, у зв'язку з добiганням паводкової хвилі, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,3-1,8 м над рiвнями на 8 год. 22 травня без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 23 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.
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