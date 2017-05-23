Через спеку в Японії госпіталізували майже тисячу осіб

Через спеку, що охопила значну частину території Японії, госпіталізували майже тисячу осіб.

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Найбільше число потерпілих з 15 по 21 травня було зафіксовано в Токіо і в префектурах Аїті, Осака, Хего, Саїтама і Канагава, передає "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони Японії.

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За інформацією метеорологів, спекотна погода збережеться найближчими днями на більшій території країни. Людей закликають користуватися кондиціонерами і намагатися не перебувати протягом тривалого часу на вулиці, а також постійно пити воду.

Нагадаємо, в індійському штаті Телангана через сильну спеку загинули не менше 167 осіб.