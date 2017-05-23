До Києва нарешті прийшло метеорологічне літо

13:37, 23 травня 2017
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З 19 травня середньодобова температура повітря в Києві перевищує +15°, що знаменує початок метеорологічного літа.

lifekiev.com
До Києва нарешті прийшло метеорологічне літо / lifekiev.com

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потеплішає до +25° (карта)

Метеорологічна весна, яка почалася ще 18 лютого і тривала 90 днів, закінчилась. Вона майже на місяць виявилась тривалішою за кліматичну норму.

Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва із запізненням на 5 днів. Причиною цього став прохолодний травень, який єдиний серед весняних місяців виявився у столиці нижчим за кліматичну норму.

Нагадаємо, 23 травня в столиці без опадів, вдень до +24°.

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