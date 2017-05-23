У вівторок, 23 травня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,8.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 48 км на південний захід від острова Рауль. Осередок землетрусу залягав на глибині 214,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.