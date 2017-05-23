В Україні завтра буде тепло, проте місцями пройдуть сильні дощі з грозами (відеопроноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півночі вдень до +26°.

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На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.

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На заході України пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях місцями очікуються опади, температура - до +26°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокея — чекай літа ще більш мокрого".

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