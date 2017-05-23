В Україні завтра буде тепло, проте місцями пройдуть сильні дощі з грозами (відеопроноз)

16:30, 23 травня 2017
1555
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півночі вдень до +26°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.

Через спеку в Японії госпіталізували майже тисячу осіб

На заході України пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +24°.

У північних областях місцями очікуються опади, температура - до +26°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокея — чекай літа ще більш мокрого".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
94 %
749 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин