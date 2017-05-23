У Києві завтра без опадів, вдень потепліє до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:59, зайде о 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 24 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півночі вдень до +26°.

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