У Києві завтра без опадів, вдень потепліє до +26°
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
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Сонце в столиці зійде у 04:59, зайде о 20:50.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 24 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півночі вдень до +26°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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