У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський

22:32, 23 травня 2017
2374
0

Чоловік разом із сім'єю відпочивав на місцевому водоймищі.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

У місті Глухів Сумської області від удару блискавки загинув співробітник місцевого відділу поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, нещасний випадок стався в неділю, 21 травня.

Під Миколаєвом блискавка вбила рибалку

Згідно із повідомленням, чоловік разом із сім’єю відпочивав на місцевій водоймі.

«Зранку погода була хорошою. Та за кілька годин насунула гроза. Сім’я вирішила повернутися додому. Коли всі сіли до автомобіля, поліцейський пішов до озера, аби витягти з води та забрати вудки. У цю мить і вдарила блискавка. Що смерть настала саме від неї, підтвердили медики, яких викликали на місце трагедії», -йдеться у повідомленні.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
94 %
749 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин