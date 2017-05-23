У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський
Чоловік разом із сім'єю відпочивав на місцевому водоймищі.
У місті Глухів Сумської області від удару блискавки загинув співробітник місцевого відділу поліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, нещасний випадок стався в неділю, 21 травня.
Під Миколаєвом блискавка вбила рибалку
Згідно із повідомленням, чоловік разом із сім’єю відпочивав на місцевій водоймі.
«Зранку погода була хорошою. Та за кілька годин насунула гроза. Сім’я вирішила повернутися додому. Коли всі сіли до автомобіля, поліцейський пішов до озера, аби витягти з води та забрати вудки. У цю мить і вдарила блискавка. Що смерть настала саме від неї, підтвердили медики, яких викликали на місце трагедії», -йдеться у повідомленні.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+26°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+25°... +15°
-
Кіровоград+26°... +13°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+18°... +10°
-
Тернопіль+24°... +13°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+24°... +13°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+23°... +14°
-
Чернівці+24°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 94 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:45
Захід 20:30
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин