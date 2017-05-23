У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський

Чоловік разом із сім'єю відпочивав на місцевому водоймищі.

Фото УНІАН

У місті Глухів Сумської області від удару блискавки загинув співробітник місцевого відділу поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, нещасний випадок стався в неділю, 21 травня.

Читайте також Під Миколаєвом блискавка вбила рибалку

Згідно із повідомленням, чоловік разом із сім’єю відпочивав на місцевій водоймі.

«Зранку погода була хорошою. Та за кілька годин насунула гроза. Сім’я вирішила повернутися додому. Коли всі сіли до автомобіля, поліцейський пішов до озера, аби витягти з води та забрати вудки. У цю мить і вдарила блискавка. Що смерть настала саме від неї, підтвердили медики, яких викликали на місце трагедії», -йдеться у повідомленні.