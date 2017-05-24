Сьогодні в Україні місцями потепліє до +26°, на заході пройдуть сильні дощі (карта)

08:05, 24 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На півночі до +26°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. У Чернівецькій області вдень потепліє до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +26°. У центрі України практично без опадів. Температура вдень до +24°.

Прогноз на 24 травня / УНІАН
Прогноз на 24 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокея - чекай літа ще більш мокрого".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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