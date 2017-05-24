У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

08:30, 24 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 20:50.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На півночі до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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