У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 20:50.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На півночі до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.